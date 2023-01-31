Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Цена реконструкции тюменского аэропорта "Рощино" выросла еще на 12%, до 14 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт Рощино" (Тюмень, входит в холдинг "Новапорт") изменило закупочную документацию на работы по реконструкции аэровокзального комплекса, увеличив цену контракта с 12,5 млн рублей до 14 млн рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Форма проведения закупки - открытые переговоры. Окончание срока подачи заявок - 8 февраля 2023 года, подведение итогов - 20 февраля.

"Рощино" в сентябре 2022 года разместило закупку на реконструкцию с максимальной ценой 7,912 млрд рублей. Закупка была признана несостоявшейся, поскольку не поступило ни одной заявки. В декабре была размещена новая закупка, цена контракта в ней была увеличена в 1,6 раза, до 12,5 млрд рублей.

По данным компании, пассажиропоток в аэропорту "Рощино" в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год, это требует дальнейшего развития аэропорта. Поэтому "Новапорт" планирует за счет собственных средств построить в "Рощино" новый терминал площадью 17 тысяч кв. метров.

Реконструкция аэропорта проходит в несколько этапов. В январе 2017 года был завершен первый этап, площадь терминалов "Рощино" увеличилась с 6,5 тысячи кв. метров до 27 тысяч кв. метров. Пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза, с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса - с 250 до 600 пассажиров в час.

Новапорт Тюмень Рощино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей

Минэкономразвития отметило сближение прогноза МВФ по ВВП РФ с локальными оценками

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Brent подешевела до $84,85 за баррель

МВФ оценил перспективы экономики РФ в 2023 году оптимистичнее официальных прогнозов

РФ и Китай подготовили соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть

Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий

ЕС планирует одобрить увеличение субсидий на развитие "зеленых" технологий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });