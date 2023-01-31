Цена реконструкции тюменского аэропорта "Рощино" выросла еще на 12%, до 14 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт Рощино" (Тюмень, входит в холдинг "Новапорт") изменило закупочную документацию на работы по реконструкции аэровокзального комплекса, увеличив цену контракта с 12,5 млн рублей до 14 млн рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Форма проведения закупки - открытые переговоры. Окончание срока подачи заявок - 8 февраля 2023 года, подведение итогов - 20 февраля.

"Рощино" в сентябре 2022 года разместило закупку на реконструкцию с максимальной ценой 7,912 млрд рублей. Закупка была признана несостоявшейся, поскольку не поступило ни одной заявки. В декабре была размещена новая закупка, цена контракта в ней была увеличена в 1,6 раза, до 12,5 млрд рублей.

По данным компании, пассажиропоток в аэропорту "Рощино" в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год, это требует дальнейшего развития аэропорта. Поэтому "Новапорт" планирует за счет собственных средств построить в "Рощино" новый терминал площадью 17 тысяч кв. метров.

Реконструкция аэропорта проходит в несколько этапов. В январе 2017 года был завершен первый этап, площадь терминалов "Рощино" увеличилась с 6,5 тысячи кв. метров до 27 тысяч кв. метров. Пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза, с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса - с 250 до 600 пассажиров в час.