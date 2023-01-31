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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Сбербанк создал новый бизнес-блок по транзакциям

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сбербанк создал новый блок "Транзакционный банкинг В2С" на базе подразделений, занимающихся развитием карточных и эквайринговых продуктов, платежных решений, зачислений и госсервисов, говорится в сообщении кредитной организации.

Новый бизнес-блок в должности старшего вице-президента возглавит Дмитрий Малых. До этого он занимал пост вице-президента, директора дивизиона "Эквайринг".

В Сбербанке Малых работает восемь лет.

Сбербанк Дмитрий Малых
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