Сбербанк создал новый бизнес-блок по транзакциям

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сбербанк создал новый блок "Транзакционный банкинг В2С" на базе подразделений, занимающихся развитием карточных и эквайринговых продуктов, платежных решений, зачислений и госсервисов, говорится в сообщении кредитной организации.

Новый бизнес-блок в должности старшего вице-президента возглавит Дмитрий Малых. До этого он занимал пост вице-президента, директора дивизиона "Эквайринг".

В Сбербанке Малых работает восемь лет.