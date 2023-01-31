ЦБ отметил, что активность экономики России в начале 2023 года выше ожиданий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российская экономика увеличивала активность в конце 2022 года и вошла в 2023 год на более высоких уровнях, чем ожидалось еще квартал назад, влияние нефтяных "потолков" оказалось ограниченным, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленным департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад. Увеличенные бюджетные расходы за счет расширения бюджетного дефицита дополнительно поддержат спрос в экономике, хотя их фискальный мультипликатор (то есть вклад в среднесрочный рост экономики) может оказаться невысоким из-за смещения структуры расходов в сторону менее производительных", - говорится в обзоре.

"Судя по оперативным показателям, российская экономика увеличивала активность в конце 2022 года, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и сфере потребительских услуг", - отмечают аналитики ЦБ.

В докладе говорится, что позитивную экономическую динамику в ноябре-декабре 2022 года во многом обеспечили экспортный и государственный спрос.

"Рост в сельском хозяйстве транслировался в расширение производства в пищевой промышленности. Кроме того, смещение потребительского спроса от товаров к услугам привело к росту этого сегмента экономики. В случае более активного восстановления потребительского спроса общая экономическая активность может усилиться", - говорится в обзоре.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что снижение прибыли в нефинансовом секторе экономики и сохраняющаяся геополитическая напряженность "неблагоприятно влияют на инвестиционную активность частного сектора". "Замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики", - предупреждают эксперты ЦБ.

Одновременно в ЦБ подчеркивают, что "влияние потолков цен на российскую нефть и нефтепродукты на объемы их экспортных поставок представляется ограниченным, исходя из текущей рыночной конъюнктуры".

"Структурно, исходя из количества и качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также технологического уровня, российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году. Однако это не должно помешать ей в 2023 году увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других. При этом в случае возврата к потребительской модели поведения домохозяйств и снижения нормы сбережений возможны позитивные процессы в общеэкономической динамике в 2023 году с одновременным усилением инфляционного давления", - считают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.