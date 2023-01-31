Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по экономике России, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии решения Федрезерва США по ставке.

Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов, обновив максимум на закрытие с середины ноября, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2225,6 пункта (+1%), индекс РТС - 1001,23 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 подешевел до 69,97 рубля (-0,44 рубля).

За январь индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,2-3,3%, доллар прибавил всего 7 копеек.

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

Кроме "Яндекса" подорожали во вторник акции "Московской биржи" (+3,7%), АФК "Система" (+2,7%), расписки TCS Group (+2,5%), бумаги Сбербанка (+2,4% и +2% "префы"), "НЛМК" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "МТС" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), UC Rusal (+1,3%), "ММК" (+1%), расписки OZON (+1%), акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,47 млрд рублей (из них 9,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,17 млрд рублей на акции "Яндекса").

Мнение экспертов

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник вырос третьи торги подряд, завершив январь приростом в 3%. Локомотивом подъема выступал финансовый сектор, подорожали бумаги IT-компаний. Нефтегазовый сектор при этом продолжил топтаться на месте - сказывается эффект санкционных ограничений на экспорт.

Сдержанность общих настроений может быть связана с предстоящим в среду заседанием ФРС - важными будут прогнозы и риторика руководства регулятора. Также в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 февраля - 2150-2250 пунктов, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи протестировал на прочность сопротивление на уровне 200-дневной скользящей (район 2215 пунктов - ИФ), хотя больших значимых новостей на рынке не было, а внешний фон вряд ли можно назвать позитивным. Тем не менее, отечественные инвесторы могут оглядываться на позитив восстановления объемов российского нефтяного экспорта, полагает эксперт. Китайская статистика также внушает уверенность в устойчивости российских поставок для быстро оживающей экономики КНР.

Статистика из Европы говорит о том, что инфляция пока не собирается замедляться, а это предполагает более агрессивные решения ЕЦБ - ставки регуляторов продолжат расти. МВФ порадовал улучшением прогноза по экономике РФ до роста на 0,3%, частично это связано с расширением экономических связей с Китаем и восстановлением самой экономики КНР после коронавирусных ограничений, полагает аналитик.

Выросли расписки GlobalTrans (+4,2%), которая является одним из основных получателей преимуществ от переориентации торговых потоков на Восток. Кроме того, в правительстве РФ могут выделить до 22,3 млрд руб. на компенсацию железнодорожным операторам за изъятые за рубежом вагоны, считает Кочетков.

Некоторые участники торгов называют текущую неделю периодом непредсказуемой волатильности из-за заседаний по ставкам сразу трех ведущих мировых центробанков. Инфляционная статистика заметно ухудшила настроения инвесторов в Европе. Представители ЕЦБ ранее многократно говорили о том, что ожидается серия из нескольких повышений ставки на 50 б.п., а при новом витке разгона цен позиция может стать еще более жесткой.

"Опрос экспертов, проведенный Reuters, показал повышение ожиданий по цене на нефть Brent в текущем году. В среднем прогнозируются средние цены выше $90 за баррель. Поэтому текущую неуверенность на рынке можно считать временной. Экономики Китая и Индии получают нефть дешевле, чем европейские потребители, что станет их дополнительным фактором роста в текущем году", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ умеренно вырос по итогам января благодаря корпоративным историям, в частности, в финансовом секторе (Сбербанк, Мосбиржа, "СПБ Биржа"), металлургическом ("Полюс", "Полиметалл", "Селигдар", "Мечел" и "Распадская") и транспортном ("Аэрофлот", "Совкомфлот", "НМТП", Globaltrans). В остальном повышению мешала геополитика: США и Япония ввели новые точечные санкции против России, а в нефтяном секторе ждут ввода эмбарго ЕС на нефтепродукты с 5 февраля и возможного "потолка" цен на эти сырьевые товары, отмечает эксперт. По многим акциям закрылись дивидендные реестры по промежуточным выплатам за 2022 год.

Нефть в январе не зафиксировала новых локальных минимумов, что само по себе является позитивным сигналом, но при этом после неоднократных попыток не смогла перейти к среднесрочному повышению, оставшись ниже сопротивлений $90 и $83 за баррель по сортам Brent и WTI соответственно. Повышению международных цен мешала неопределенность в отношении экономики США, Китая и других крупных потребителей "черного золота", полагает аналитик.

С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС остаются под давлением долгосрочных нисходящих трендов, актуальность которых сохранится как минимум до закрепления выше сопротивлений 2300 и 1110 пунктов. Рублевый индикатор среднесрочно смотрится более уверенно благодаря динамике российской валюты, но пока не демонстрирует силы в контексте преодоления ключевых сопротивлений. При закреплении выше 2300 пунктов можно ожидать скачка как минимум в район 2400 пунктов. Важная среднесрочная поддержка расположена на 2100 пунктах: закрепление ниже увеличит риски возвращения к 2000 пунктам. Динамика долларового индекса РТС будет определяться общерыночными настроениями и курсом рубля, полагает Кожухова.

С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале может остаться под общим давлением геополитики и, в частности, новых санкций, касающихся эмбарго нефтепродуктов и возможного введения "потолка" цен на них, что создает дополнительную неопределенность в нефтяном секторе. В подобных условиях наиболее интересно по-прежнему смотрятся эмитенты, способные быстро переориентироваться на Восток, одним из которых является "Роснефть". Динамика золотодобывающих компаний будет зависеть от уровня цен на золото после заседания ФРС: в случае замедления темпов повышения процентных ставок с 50 до 25 б.п., а также смягчения общего тона регулятора котировки золота вполне могут закрепиться выше $1950 за унцию и взять курс на $2000. При негативном сценарии и сохранении жесткого тона ФРС по золоту и акциям добытчиков может пройти масштабная фиксация прибыли, считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, январь оказался весьма удачным месяцем для мировых рынков, но он подходит к концу, и теперь решения центробанков по ставке и сезон отчетностей могут сыграть на стороне продавцов.

Больше всего инвесторов интересует, что ФРС намерена делать дальше и как долго регулятор будет удерживать ставки на высоком уровне. Решение по ставке ФРС станет известно вечером в среду, а в четверг пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии, но здесь сюрпризов не ожидается - оба регулятора, вероятно, поднимут ставки на 50 б.п.

На рынке акций РФ среди лидеров роста оказались ГДР Globaltrans после известий, что власти РФ планируют возместить железнодорожным перевозчикам стоимость вагонов, которые у них изъяли за рубежом в прошлом году. В 2022 году Globaltrans провела обесценение активов на 3,7 млрд руб. из-за блокировки полувагонов в Украине, отмечает аналитик.

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng - на 1%), слабо "минусует" Европа (снижение индексов CAC 40, DAX, FTSE сократилось до менее чем 0,2%), но растут Штаты (индексы прибавляют 0,3-0,8% во главе с Nasdaq).

Розничные продажи в Японии в декабре 2022 года выросли на 3,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 3% после ноябрьского подъема на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в январе до 50,1 пункта при прогнозах роста до 49,8 пункта с декабрьских 47 пунктов. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений.

Розничные продажи в Германии в декабре прошлого года упали на 5,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Падение показателя стало рекордным с апреля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,2%.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января - 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний. Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

Нефть вечером во вторник отыграла дневные потери. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,73 за баррель (-0,2% и -2% в понедельник), мартовская цена WTI - $79,04 за баррель (+1,5% и -2,2% накануне).