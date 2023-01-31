Агроэкспортеры с февраля смогут подавать онлайн-заявки на господдержку сертификации продукции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экспортеры продукции АПК с 1 февраля смогут подавать онлайн-заявки на компенсацию затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Подать электронное заявление можно будет на цифровой платформе "Мой экспорт".

"Сертификация позволяет подтвердить соответствие товаров требованиям, которые предъявляются на внешних рынках. Речь идет о документах, полученных как на территории страны-импортера, так и Российской Федерации. Это, например, проведение добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер", затраты на получение фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, а также транспортировка, хранение, испытание и утилизация испытательных образцов", - уточняется в пресс-релизе.

Экспортер может получить компенсацию части затрат, которые он понес в течение 12 месяцев до дня подачи заявки. При этом объем экспортной выручки должен превышать размер компенсации, которая запрашивается, не менее чем в 5 раз. В таком случае будет возмещено 50% затрат на сертификацию. Если же объем экспортной выручки превышает размер запрашиваемой компенсации в 10 и более раз, то государство вернет 90% расходов на сертификацию.

Как уточнили "Интерфаксу" в РЭЦ, в бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 656 млн рублей.

АО "Российский экспортный центр" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. В группу входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".