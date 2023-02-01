Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы увеличились во вторник, в том числе, благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

По итогам первого месяца года S&P 500 прибавил 6,2%, Dow Jones Industrial Average - 2,8%, что стало лучшими показателями для января с 2019 года. При этом Nasdaq Composite взлетел на 11,5% - это самый значительный подъем для данного месяца с 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Также участники торгов продолжают следить за квартальными отчетностями компаний.

Котировки акций General Motors взлетели за день на 8,4%. Крупнейший американский автопроизводитель в октябре-декабре увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.

Шведская Spotify Technology в минувшем квартале получила чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, однако прирост числа пользователей превзошел ожидания. Акции оператора музыкального стримингового сервиса, которые торгуются на NYSE, подскочили в цене на 12,7%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале увеличила чистую прибыль, однако снижение выручки оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков. Тем не менее, стоимость компании выросла на 4,7%.

Акции Pfizer Inc. подорожали на 1,4%. Фармацевтическая компания в последнем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, хотя выручка не оправдала ожиданий.

Exxon Mobil увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 1,4 раза. Выручка повысилась на 12%, хотя и не дотянула до прогноза. Цена акций крупнейшей нефтегазовой компании США повысилась на 2,2%.

Котировки бумаг McDonald's Corp. снизились на 1,3%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания нарастила чистую прибыль в октябре-декабре на 16%. Однако выручка и за квартал, и за весь 2022 год сократилась.

Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 32%, скорректированная прибыль не оправдала ожиданий. Стоимость бумаг компании упала на 3,5%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 368,95 пункта (1,09%) и достиг 34086,04 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 3,2%, и UnitedHealth Group - на 2,8%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 58,83 пункта (1,46%), составив 4076,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 190,74 пункта (1,67%) - до 11584,55 пункта.