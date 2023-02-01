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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Одно из крупнейших подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации, сообщает оператор ПХГ компания Astora.

"Во вторник 31 января на факеле газохранилища "Реден" по неизвестным пока причинам произошло возгорание. В целях безопасности ПХГ было временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы 3 февраля", - пишет оператор.

"Производственные объекты приведены в безопасное состояние. Никто не пострадал, и не было идентифицировано никакого воздействия на окружающую среду. Инцидент не повлиял на безопасность поставок", - также информирует компания.

Специалисты Astora на площадке ПХГ вместе с коллегами в центральном офисе в Касселе в координации с регуляторами работают для выяснения причин.

Оператор ПХГ Astora - один из крупнейших в Европе, входил в группу Gazprom Germania, которая была конфискована и национализирована правительством Германии.

На данный момент, по данным Gas Infrastructure Europe, в ПХГ накоплено 3,8 млрд куб. м активного газа (90,29% от его вместимости). Со второй декады января на фоне теплой погоды закачка и отбор газа из ПХГ находятся на символических уровнях.

Реден Astora
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