Трутнев не исключил внесения поправок в механизм "квоты в обмен на инвестиции"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Механизм "квоты в обмен на инвестиции" имеет определенные "погрешности", в этой связи возможна его корректировка, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Мы считаем, что все принципы, которые закладывались президентом РФ при формировании механизма "квоты в обмен на инвестиции", должны сохраняться. Сегодня там есть некоторые сигналы, что есть какие-то погрешности в работе этой системы. Посоветуемся и вместе, если будет такая необходимость, то в Москве проведем совещание с участием Росрыболовства, посмотрим, что надо отрегулировать", - сказал вице-премьер журналистам в среду.

Он добавил, что обязательства должны строго выполняться как со стороны рыбаков, так и со стороны государства. При этом изъятие части инвестквот недопустимо.

"Я не скажу, что Дальнему Востоку чего-то не хватает с точки зрения квот. Но мы смотрели по дороге бумаги, где у ряда чиновников возникли мысли по изъятию части квот. Мы этого не допустим, это совершенно неправильно. То есть люди строят корабли, строят перерабатывающие заводы и никаких изъятий у них даже быть не может", - подчеркнул вице-премьер.