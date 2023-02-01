Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Трутнев не исключил внесения поправок в механизм "квоты в обмен на инвестиции"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Механизм "квоты в обмен на инвестиции" имеет определенные "погрешности", в этой связи возможна его корректировка, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Мы считаем, что все принципы, которые закладывались президентом РФ при формировании механизма "квоты в обмен на инвестиции", должны сохраняться. Сегодня там есть некоторые сигналы, что есть какие-то погрешности в работе этой системы. Посоветуемся и вместе, если будет такая необходимость, то в Москве проведем совещание с участием Росрыболовства, посмотрим, что надо отрегулировать", - сказал вице-премьер журналистам в среду.

Он добавил, что обязательства должны строго выполняться как со стороны рыбаков, так и со стороны государства. При этом изъятие части инвестквот недопустимо.

"Я не скажу, что Дальнему Востоку чего-то не хватает с точки зрения квот. Но мы смотрели по дороге бумаги, где у ряда чиновников возникли мысли по изъятию части квот. Мы этого не допустим, это совершенно неправильно. То есть люди строят корабли, строят перерабатывающие заводы и никаких изъятий у них даже быть не может", - подчеркнул вице-премьер.

Юрий Трутнев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Структура АФК "Система" выкупит у норвежской Wenaas гостиницы в РФ

Нефть дорожает перед публикацией итогов заседаний ФРС и встречи комитета ОПЕК+

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear на $107 млн и 489 тысяч евро

Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

ЦБ РФ завершит обзор денежно-кредитной политики в середине 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });