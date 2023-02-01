В Госдуме назвали оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 рублей

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Снижение курса рубля к доллару в последние дни обусловлено больше политическими, а не экономическими факторами, но оптимальный курс, который позволит сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, составляет 77-78 рублей за доллар, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сказал это "Парламентской газете".

"Ситуация на рынке колеблющаяся. Сейчас рубль на уровне 70 рублей за доллар, совсем недавно 67-68 рублей за доллар было, летом - 63 рубля за доллар. С моей точки зрения, для нашей экономики лучше, если рубль будет в пределах 77-78 рублей за доллар - для того, чтобы сбалансировать интересы и экспортеров нашей российской продукции, для того, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять на решение эконмических задач, но при этом этот курс он, конечно, должен быть выгоден и импортерам. Мы покупаем оборудование и комплектующие для нашей экономики", - сказал депутат.

Он отметил, что нынешний курс также приемлем и для экспортеров и импортеров.

"Влияние на этот курс оказывают всякие факторы, в том числе политические. Сейчас говорить о рыночной составляющей в значительной степени не приходится, там много политических факторов, думаю, что нынешнее ослабление все-таки больше политически обусловлено, нежели экономически факторы на него повлияли", - добавил он.

Курс ЦБ на 1 февраля составляет 70,5 рубля за доллар, неделю назад он составлял 68,7 рубля за доллар и перешел к росту в пятницу. По мнению аналитиков, ранее опрошенных "Интерфаксом", помимо завершившегося налогового периода, давление на рубль сейчас оказывают снизившиеся цены на нефть и укрепившийся в преддверии заседания ФРС доллар. Поддержку рублю до конца недели будут оказывать продажи валюты со стороны Минфина в эквиваленте 3,2 млрд рублей в день для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

Бюджет страны на 2023 год был сверстан исходя из прогнозного курса рубля по отношению к доллару на уровне 68,3; в 2024 году - 70,4 рубля за доллар; в 2025 году - 72,2 рубля за доллар.