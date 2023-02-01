Акции Warner Bros. и Tesla стали лидерами роста в S&P 500 в январе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 демонстрирует уверенный подъем с начала 2023 года по сравнению с довольно болезненным 2022-м, при этом акции ряда компаний, которые понесли наибольшие потери в прошлом году, стали лидерами роста среди компонентов индикатора в январе, пишет The Wall Street Journal.

S&P 500 с начала 2023 года вырос примерно на 6%, поскольку инвесторы увидели возможность для покупки акций после того, как индикатор рухнул почти на 20% по итогам прошлого года, а также рассчитывают, что Федеральная резервная система США ослабит темпы ужесточения монетарной политики.

Некоторые аналитики прогнозируют, что ФРС потребуется сменить курс и в определенный момент вновь перейти к понижению ставок. Так, стратеги HSBC прогнозируют, что понижение ставок может начаться во втором квартале 2024 года.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 в январе оказались бумаги Warner Bros. Discovery Inc., Tesla Inc., Western Digital Corp., Paramount Global и Carnival Corp.

Акции Warner Bros. с начала 2023 года подорожали на 56%, продемонстрировав рекордный рост за месяц. Ралли бумаг началось после того, как по меньшей мере три аналитика улучшили или подтвердили их рейтинг в январе. При этом по итогам 2022 года котировки компании рухнули на 60%.

Бумаги Tesla в январе подорожали на 41%, продемонстрировав самый существенный подъем в помесячном выражении с октября 2021 года. Поддержку котировкам оказали оптимистичные заявления главы компании Илона Маска по поводу спроса на электромобили Tesla, а также хорошие финансовые результаты компании в четвертом квартале. Бумаги компании еще не оправились от потерь, понесенных по итогам 2022 года, за который их цена упала на 65%, что стало для компании антирекордом.

Производитель чипов памяти Western Digital оказался на третьей строчке в числе лидеров роста, набрав 39% за январь. Ранее январе Bloomberg сообщил о возможном слиянии компании с японской Kioxia Holdings, что способствовало резкому подорожанию акций Western Digital. Динамика бумаг стала лучшей в помесячном выражении с марта 2009 года. По итогам 2022 года они потеряли 52%.

Акции Paramount Global класса "B" за январь прибавили в цене 37% после падения на 41% по итогам 2022 года. Компания сообщила на этой неделе о слиянии ее телеканала Showtime TV со стриминговым сервисом Paramount+. Между тем некоторые аналитики говорят, что рост котировок компании может оказаться недолгосрочным. Компания отчитается о результатах за четвертый квартал 16 февраля.

Пятерку лидеров роста замыкают бумаги Carnival, подорожавшие на 34% в январе. Минувший месяц стал для акций компании лучшим почти за два года, по итогам 2022 года они подешевели на 60%.