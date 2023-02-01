Суд отклонил иск "Связного" к Merlion об изменении договоров поставки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Сеть Связной" к ООО "Мерлион" (Merlion, дистрибьютер IT- и бытовой техники) об изменении условий четырех договоров, заключенных в августе 2021 года, следует из картотеки арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", - сообщает сайт суда. Подробности принятого решения пока не опубликованы.

Ранее в материалах суда говорилось, что 1 февраля будет рассмотрен встречный иск к делу, решение по которому принято 18 января.

Суд 18 января частично удовлетворил иск "Мерлиона", приняв решение о взыскании со "Связного" 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). Заявленная истцом сумма неустойки в размере 1,1 млрд рублей была снижена с учетом действовавшего в 2022 году моратория на начисления неустойки.

В свою очередь, "Связной" подал встречное заявление к "Мерлиону" об изменении условий договоров, заключенных с дистрибьютором в августе 2021 года. В ходе рассмотрения дела по иску "Мерлиона" встречный иск рассмотрен не был, поэтому суд назначил заседание по вопросу принятия дополнительного решения на 1 февраля 2023 года.

В 2022 году к "Связному" было подано несколько исков. Так, в декабре по иску "Вымпелкома" суд принял решение взыскать с ритейлера 838,7 млн рублей.

В июле Альфа-банк подал иски к ООО "Сеть Связной" и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с ритейлера 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к "Связному" на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк - также из-за просрочки по обязательствам. Однако в ноябре и декабре производство по этим искам было прекращено. Причины таких решений не назывались.

"Связной" - ритейлер мобильной техники. В сети компании больше 2,6 тысячи магазинов в 1,1 тысяче российских городов. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.