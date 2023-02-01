Министры комитета ОПЕК+ не рекомендовали менять квоты по добыче нефти

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, министры комитета, рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, отметили приверженность декларации, согласованной 5 октября того же года. Таким образом, нынешние квоты на добычу нефти сохраняются.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.