Завод в Москве внедрил в производство отечественные аналоги противосудорожных препаратов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подведомственный Минпромторгу России московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") внедрил в производство отечественные аналоги ранее ввозимых в страну из-за рубежа лекарственных препаратов для пациентов, страдающих судорожным синдромом.

"ФГУП "Эндофарм" внедрил в производство отечественные дженерики всех ранее ввозимых им в Россию из-за рубежа психотропных лекарственных препаратов для пациентов, в том числе детей, страдающих судорожным синдромом различной этиологии", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга в четверг.

Наработанная серия препарата "Клобазам" в форме таблеток (это первый отечественный аналог французского средства "Фризиум") в количестве 7 тыс. упаковок получила подтверждение соответствия качества от Росздравнадзора и уже введена в гражданский оборот. В ноябре прошлого года ФГУП "Эндофарм" получило регистрационное удостоверение на "Клобазам".

Рецептурный препарат "Клобазам" показан взрослым и детям с 3 лет при острых и хронических состояниях напряжения, возбуждения и тревоги, а также при эпилепсии (в качестве дополнительной терапии), уточнили в пресс-службе.

"Организация собственного производства подобного лекарственного препарата является важным этапом не только в деятельности самого "Эндофарма", но и в обеспечении фармацевтической безопасности всей России", - сказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова привели в пресс-службе.

По его словам, предприятие также вносит активный вклад в обеспечение технологического суверенитета в других сегментах - в частности, разрабатывает и создает локальное производство фармацевтических субстанций (в том числе для жизненно важных лекарственных препаратов), ведет разработку стандартных образцов, необходимых для производства и контроля качества препаратов, отстроило "с нуля" основные процессы в рамках выращивания опийного мака для обезболивающих лекарственных препаратов.