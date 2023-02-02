Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 б.п., до 4%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года, отмечает MarketWatch.

За повышение ставки на 50 б.п. проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), тогда как двое членов MPC (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) проголосовали за сохранение ставки на уровне 3,5% годовых.

Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ не стал обещать "решительно" отвечать на "более устойчивые инфляционные давления" и предположил, что инфляция миновала свой пиковый уровень. Это может служить сигналом, что следующие повышения ставки едва ли будут больше 25 б.п., отмечает MarketWatch.

"Потребительская инфляция во всем мире остается высокой, хотя вероятно, она уже прошла пик во многих развитых экономиках, включая Великобританию. Оптовые цены на газ упали в последнее время, а проблемы с мировыми цепочками поставок, кажется, ослабли на фоне замедления глобального спроса", - отмечается в пресс-релизе.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, показали данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре, но по-прежнему в пять раз превышает целевой показатель в 2%.

Также Банк Англии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы. Так, регулятор ожидает, что ВВП Великобритании вырос на 0,1% в четвертом квартале (ранее ожидалось снижение на 0,3%). При этом в первом квартале 2023 года регулятор ждет снижения ВВП на 0,1%.

По итогам всего 2023 года Банк Англии прогнозирует сокращение ВВП Великобритании на 0,5%. В 2024 году ВВП, как ожидается, снизится на 0,25%.

Банк Англии также ожидает, что инфляция в Великобритании продолжит постепенно снижаться в первом полугодии 2023 года. Он понизил прогноз инфляции на первый квартал 2023 года до 9,7% с 10,1%, на январь-март 2024 года - до 3% с 4%, на первый квартал 2025 года - до 1% с 1,2%.

После объявления решения Банка Англии курс фунта к доллару упал на 0,6%, до $1,2294 за фунт против $1,2372 на закрытие торгов накануне. Фондовый индекс FTSE 100 к 15:10 по Москве вырос на 0,55%.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 23 марта.