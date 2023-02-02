Crocus Group со второй попытки приобрела участок бурого угля на Сахалине

Предыдущие торги прошли неоднозначно, их победитель обанкротился

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - АО "Крокус интернешнл" (входит в Crocus Group) на торгах приобрело право разведки и добычи бурого угля на участке Юбилейный Константиновского месторождения в Сахалинской области.

Как сообщается в протоколе торгов, Дальнедра выставляли участок за 27,061 млн рублей, итоги предполагалось подвести 7 февраля. Однако "Крокус интернешнл" оказался единственным участником торгов, а аукцион признан несостоявшимся. Компания в итоге заплатит 29,767 млн рублей (стартовый платеж, увеличенный на шаг аукциона).

В конце 2019 года этот же участок Дальнедра уже выставляли на торги - и продали в ходе неоднозначных торгов, но компания-победитель впоследствии обанкротилась. Сообщалось, что в ходе тех торгов было сделано 200 шагов, а цена на участок выросла в 121 раз, до 1,9 млрд рублей при стартовой цене 15,615 млн рублей.

Тогда в аукционе принимали участие "Крокус Интернэшнл", ООО "Бошняковский угольный разрез" и ООО "Солнцевский угольный разрез" (структура "Восточной горнорудной компании", крупнейшего производителя энергетических углей на Сахалине), а также победитель торгов - ООО "Юбилейное", которое было зарегистрировано в Москве только в августе 2019 года, то есть за несколько месяцев до торгов.

При этом бизнес-история владельцев "Юбилейного" не прослеживалась. По данным Росгеолфонда, лицензия была выдана 28 октября 2019 года, но уже 11 декабря аннулирована. К настоящему времени ООО ликвидировано вследствие банкротства.

Для проведения новых торгов правительство установило ряд специальных требований к участникам аукциона. В частности, претендующая на участок компания должна быть зарегистрирована не ранее 1 марта 2022 года либо иметь филиал на территории Углегорского района Сахалинской области, зарегистрированный не ранее 1 января 2022 года; в учредителях не должно быть иностранных акционеров из "стран, совершающих в отношении России недружественные действия"; размер уставного капитала по состоянию на 1 мая 2022 года должен быть не менее 5 млн рублей; компания должна состоять в перечне системообразующих; не менее одного раза за последние 3 года компания должна получить госконтракт в качестве единственного поставщика; претендент должен иметь другие поисковые или добычные лицензии на уголь на территории Сахалина.

Участок Юбилейный Константиновского буроугольного месторождения расположен в Углегорском районе Сахалинской области в бассейне реки Папуша и охватывает центральную и южную части месторождения. В 14-16 км от участка находятся города Углегорск и Шахтерск, в Углегорске есть морской незамерзающий порт. В 90 км от участка находится ближайшая железнодорожная станция - Ильинск.

Площадь участка - 14,08 кв. км. Балансовые запасы по C2 по состоянию на 1 января 2022 года составляют 53,749 млн тонн, прогнозные ресурсы для открытых работ в интервале глубины 0-300 метров - 8 млн тонн по категории Р2.

Crocus Group, основанный в 1989 году, - один из ведущих девелоперов в России. Общая площадь реализованных проектов превышает 6 млн кв. метров. В частности, "Крокус" был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону. Ему принадлежат выставочный центр "Крокус экспо", концертный зал "Крокус сити холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом" и другие объекты.