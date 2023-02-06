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Мосбиржа начинает расчет индекса цен на золото

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 6 февраля начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов - индекса аффинированного золота (код индекса - RUGOLD), сообщается в пресс-релизе биржи.

Индекс рассчитывается ежедневно в российских рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на "Московской бирже" в период с 10:00 до 15:30 (инструмент GLDRUB_TOM).

"Начало расчета индекса цен на золото – очередной шаг в сторону повышения прозрачности рынка и предоставление профессиональному сообществу еще одного бенчмарка для создания новых инвестиционных продуктов, привязанных к цене драгметалла", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора департамента развития бизнеса "Московской биржи" Кирилла Пестова.

"Московская биржа" начала торги драгметаллами в октябре 2013 года. Объем торгов золотом в 2022 году составил 118,7 млрд рублей (32,3 тонн).

Московская биржа золото
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