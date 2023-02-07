Квартальная чистая прибыль BNP Paribas оказалась хуже прогноза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года крупнейший по объему активов банк Франции BNP Paribas SA получил чистую прибыль ниже прогнозов, но повысил целевой уровень на среднесрочный период.

В октябре-декабре чистая прибыль банка уменьшилась на 6,7% - до 2,15 млрд евро против 2,306 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка BNP Paribas выросла на 7,8% и достигла 12,109 млрд евро против 11,232 млрд евро годом ранее. Чистый процентный доход подскочил на 16,4% - до 6,018 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль BNP Paribas на уровне 2,34 млрд евро при выручке в 12,19 млрд евро.

Банк ожидает, что в 2022-2025 годах средние темпы роста чистой прибыли будут превышать 9%. С учетом ежегодно проводимого buyback увеличение прибыли в расчете на акцию, как ожидается, будет выше 12%.

В 2023 году банк планирует выкупить собственные акции на сумму до 5 млрд евро. Также он объявил о выплате дивидендов за прошлый год в размере 3,9 евро на акцию.

Рыночная стоимость BNP Paribas за последний год снизилась на 7,5% (до 76,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 поднялся на 1,8%.