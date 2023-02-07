Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс начала недели благодаря внутренним корпоративным новостям, а также на фоне некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подросли нефть и металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,6%, при этом лидируют вторые торги подряд акции "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2282,19 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1013,19 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 70,96 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), Polymetal (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), акции "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

"НОВАТЭК" в 2023 году планирует сохранить добычу и газа, и жидких углеводородов на уровне 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах India Energy Week председатель правления Леонид Михельсон. По его словам, прибыль "НОВАТЭКа" в 2022 году выросла более чем на 50%. Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии.

Тем временем, США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям. Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Подешевели акции ВТБ (-0,8%), "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

ВТБ во втором квартале планирует разместить акции на открытом рынке, собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. Попытки роста азиатских рынков выглядят неубедительно, так как после пессимизма предыдущих дней отскок достаточно слабый. Инвесторы сохраняют обеспокоенность тем, что ФРС США может продлить период повышения ставки, а то и вернуться к более агрессивному варианту ужесточения. Впрочем, некоторые вопросы можно будет прояснить вечером во вторник, когда председатель ФРС выступит в экономическом клубе Вашингтона.

"Для рынка акций РФ позитив состоит в том, что на рынке нефти сформировался локальный дефицит из-за приостановки поставок из турецкого Джейхана. Кроме того, заявления из Индии свидетельствуют о том, что переориентация российских поставок в Азию - это стратегическая необходимость, которая обеспечит устойчивость экспорта на десятилетия. Соответственно, можно ожидать позитивной динамики акций сектора нефти и газа", - полагает Кочетков.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи вышел к сильному уровню сопротивления 2280 пунктов, во вторник рост может продолжиться с попытками закрепиться выше этой отметки. Однако есть вероятность, что рынок акций может начать корректироваться в ближайшие дни на фоне перегретости бумаг сталелитейщиков и Сбера, которые ранее были драйверами роста. При этом маловероятно, что другие бумаги смогут полноценно компенсировать этот откат.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне состоялось важное и давно ожидаемое событие - индекс МосБиржи на внутренних корпоративных новостях преодолел сопротивление 2250 пунктов, причем при негативном внешнем фоне.

Сбербанк почти достиг обозначенной первой цели роста 170 руб. за акцию. Бумаги покупают в ожидании традиционно сильного отчета за январь. По факту выхода отчетности коррекция по Сберу будет вполне уместной.

Были и не очень радостные новости. Так, по СМИ прошла информация, что США уже на этой неделе могут ввести 200%-ные пошлины на российский алюминий, что оказало давление на бумаги "Русала".

Во вторник внешний фон благоволит продолжению роста: начал корректироваться вниз индекс доллара, помогая подниматься сырьевым ресурсам. Нефть Brent превысила $82 за баррель - позитивным сигналом является то, что котировки сумели удержать отметку $80 за баррель, считает эксперт.

В целом же индексу МосБиржи нужна коррекция после семи дней непрерывного роста. Банк России во вторник практически втрое увеличит объем продаж юаней в рамках бюджетного правила. Это окажет поддержку рублю, но тренд по нему останется умеренно негативным. Для его слома необходим рост нефтяных цен и снижение спреда российской нефти к эталону Brent, но вряд ли это произойдет в ближайшие дни. Глобально следующей целью роста индекса МосБиржи может выступить район 2400 пунктов, полагает Антонов.

В мире

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США.

Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng растет на 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в декабре сократились на 1,3% относительно того же месяца годом ранее и на 2,1% по сравнению с ноябрем. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и роста второго на 0,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам первого заседания в этом году повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,35% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. С мая прошлого года это уже девятое увеличение стоимости кредитования, суммарно оно выросло на 325 б.п. После подъема во вторник уровень ставки достиг максимума с апреля 2012 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $82,1 за баррель (+1,4% и +1,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $75,22 за баррель (+1,5% и +1% накануне).

Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.