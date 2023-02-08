Рынок акций РФ ушел вниз на новостях об идее взноса бизнеса в бюджет из прибыли за 2022 г.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, умеренно подраставший к середине дня, развернулся вниз на новостях о том, что власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год.

К 14:16 индекс МосБиржи составил 2246,76 пункта (-0,92%), индекс РТС - 989,1 пункта (-1,52%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрировали к этому моменту негативную динамику в пределах 3,5%.

Подешевели акции "Магнита" (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), АФК "Система" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Северстали" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), Сбербанка (-1%, "префы" потеряли в цене 1,1%), "Яндекса" (-1,1%), расписки OZON (-2,4%) и TCS Group Holding (-1,1%), ценные бумаги "Газпрома" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "НЛМК" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,4%).

В плюсе среди "голубых фишек" остались акции "Аэрофлота" (+2,2%), Polymetal (+1,2%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%).

Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 г. российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, что на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за девять месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 г. - на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил Белоусов журналистам в среду.

Он подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок.

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. Его потенциальный размер первый вице-премьер не озвучил.

Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн руб. (60% от плана на весь год). Для покрытия дефицита бюджета в январе Минфин продал часть юаней и - впервые - золота из ФНБ, выручив 38,5 млрд рублей.