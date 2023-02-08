Производитель транспортных самолётов "Ил" вскоре сменит руководителя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Даниил Бренерман в скором времени сменит Сергея Яркового на посту главы компании "Ильюшин", производящей транспортные самолеты марки "Ил", сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"Сергей Ярковой, являющийся управляющим директором "Ильюшина", вскоре покинет этот пост, его сменит первый заместитель Даниил Бренерман", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Ярковой сохранит должность первого заместителя гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и продолжит курировать транспортные программы в компании.

Ярковой возглавил "Ильюшин" в июне 2020 года, сохранив должность замглавы ОАК, которую он занимает с 2018 года.

"Ил" (в составе ОАК, входит в "Ростех") - головная компания транспортного дивизиона ОАК, который, помимо конструкторского бюро Ильюшина, включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО), Ульяновске ("Авиастар-СП"), Жуковском (ЭМЗ им. Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Бериева) и ряд авиаремонтных предприятий.

"Ил" специализируется на создании самолетов транспортной и специальной авиации. В настоящее время компания занимается разработкой и организацией серийного производства самолета-заправщика Ил-78М-90А, регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276, проведением работ по серийной модернизации военно-транспортного самолета Ил-76МД в модификацию Ил-76МДМ, а также созданием и запуском в серию широкофюзеляжного дальнего пассажирского самолета Ил-96-400М. Кроме того, "Ильюшин" планирует разработать перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).