Фондовые индексы США снизились на заявлениях представителей ФРС и корпоративных отчетах

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились в среду на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердивших опасения рынка, что американский ЦБ не намерен останавливать повышение базовой процентной ставки.

Посыл четырех представителей ФРС, выступивших на разных мероприятиях в среду, был одинаковым: они с удовлетворением отмечают замедление темпов роста потребительских цен в Штатах, но считают, что борьба с инфляцией еще не выиграна, пишет Market Watch.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на мероприятии The Wall Street Journal, что центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер дал понять, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Хотя мы уже добились прогресса в сдерживании инфляции, я хочу очень четко заявить, что работа еще не сделана, - сказал Уоллер в ходе выступления в Арканзасском университете. - Это будет долгая борьба, и нам придется удерживать высокую ставку дольше, чем ожидают многие в данный момент".

Еще один член совета управляющих - Лиза Кук заявила на мероприятии в Вашингтоне, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Мы еще не закончили с подъемом ставок, и нам необходимо держать их на достаточно ограничительном уровне", - сказала она.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат.

В среду трейдеры также оценивали заявление президента США Джо Байдена, предложившего увеличить в 4 раза - до 4% налог на обратный выкуп акций компаниями. Это, по мнению Байдена, должно подтолкнуть бизнес к наращиванию инвестиций в дальнейшее развитие.

Акции eBay подешевели на 2% по итогам торгов в среду. Днем ранее крупнейший в мире интернет-аукцион объявил о намерении сократить глобальный штат примерно на 4%, уволив порядка 500 человек.

Стоимость бумаг Capri Holdings Ltd., владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, упала почти на 24%. Скорректированная прибыль и выручка компании в III финквартале, а также ее прогнозы на весь фингод, не оправдали ожиданий рынка.

Котировки акций американской сети ресторанов Chipotle Mexican Grill снизились на 5%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,7 раза, однако ее скорректированная прибыль и выручка не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Uber Technologies подорожали на 5,5%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года почти в 1,5 раза благодаря росту объема заказов. Прогнозы Uber на первый квартал превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг Coty Inc. опустилась на 1,8%. Чистая прибыль производителя косметики и парфюмерии во втором финансовом квартале выросла на 22%, выручка компании уменьшилась на 3,5%, но превзошла ожидания рынка.

Цена акций CVS Health Corp. увеличилась на 3,5%. Выручка оператора сети аптек в четвертом квартале повысилась на 9,5%, до $83,85 млрд, оказавшись существенно выше консенсус-прогноза рынка ($76,32 млрд).

CVS также объявила о покупке Oak Street Health Inc., управляющей сетью центров первичной медицинской помощи для пользователей страховой программы Medicare, за $10,6 млрд. Бумаги Oak Street подорожали на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 207,68 пункта (0,61%) и составил 33949,01 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 46,14 пункта (1,11%) - до 4117,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 203,27 пункта (1,68%) и составил 11910,52 пункта.