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Акции Сбербанка перешли к росту на новостях об ожиданиях Минфина по дивидендам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка, умеренно снижавшиеся в середине дня в четверг, перешли к росту на торгах Московской биржи на новостях относительно ожиданий Минфином дивидендов от банка за 2022 год. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,7% (до 167 рублей за штуку), а рост привилегированных акций составил 1,2% (до 165 рублей за штуку).

Государство, основной акционер Сбербанка, рассчитывает получить от него дивиденды по итогам 2022 года, который, несмотря на введение жестких санкций, кредитная организация закончила с прибылью.

"Да, ожидаем (выплаты дивидендов по итогам 2022 года - ИФ). Стандартный подход, который прописан в дивидендной политике Сбербанка - не меньше 50% (прибыли на дивиденды - ИФ). Дальше будем обсуждать", - сказал журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. "Не меньше (50% прибыли - ИФ)", - ответил он на уточняющий вопрос, будет ли это обсуждение касаться увеличения планки выплат.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2022 году составила 300 млрд рублей, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года (1,237 трлн рублей). Отчетность по МСФО банк планирует опубликовать в начале марта.

Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал. ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк
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