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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Газпромбанк перенес на 16 февраля размещение бондов на 15 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк перенес с 9 на 16 февраля сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-25P объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению ГПБ выступит самостоятельно, кроме того запланированы внешние организаторы.

Техразмещение запланировано на 21 февраля.

Сейчас в обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций банка на 256,6 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 8 выпусков классических облигаций на 21,4 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.

Газпромбанк
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