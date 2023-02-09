Рынок акций РФ в четверг превысил 2260 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов во главе с бумагами металлургов и подогретыми корпоративными новостями акциями Сбербанка. Во "втором эшелоне" наблюдалась ротация лидеров - прежние фавориты скорректировались вниз, новые имена раллировали на 10-40%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2262,45 пункта (+0,5%), индекс РТС - 977,98 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 72,99 рубля (+0,68 рубля), утром курс поднимался к 73,39 руб./$1.

Подорожали акции "НЛМК" (+2,6%), "Северстали" (+2,6%), АФК "Система" (+1,6%), "ММК" (+1,4%), "Татнефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +1% "префы"), "РусГидро" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1,6% "префы"), ВТБ (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Сбербанк в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% - до 110,1 млрд рублей по сравнению со 100,2 млрд рублей прибыли в январе 2022 года, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход банка в январе 2023 года вырос на 16,4% и составил 173,8 млрд рублей на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.

Также поддержкой для акций Сбербанка стало заявление замглавы Минфина РФ Владимира Колычева о том, что государство, основной акционер Сбербанка, рассчитывает получить от него дивиденды по итогам 2022 года, который, несмотря на введение жестких санкций, кредитная организация закончила с прибылью.

"Да, ожидаем (выплаты дивидендов по итогам 2022 года - ИФ). Стандартный подход, который прописан в дивидендной политике Сбербанка, - не меньше 50% (прибыли на дивиденды - ИФ). Дальше будем обсуждать", - сказал журналистам Колычев.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2022 году составила 300 млрд рублей, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года (1,237 трлн рублей). Отчетность по МСФО банк планирует опубликовать в начале марта.

Подешевели в четверг акции "МТС" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг вернулся к растущей динамике при поддержке позитивного внешнего фона, основной рост обеспечили акции металлургических компаний. Внешнерыночные настроения улучшились, цены на нефть Brent курсировали в районе $84-85 за баррель. Индекс доллара снизился, что позитивно для металлов и сырья в целом, в то же время рубль демонстрирует слабость, и это поддерживает спрос на бумаги экспортеров.

В пятницу завершится саммит лидеров ЕС. Тон общим настроениям с утра может задать статистика из КНР, где будет опубликован январский индекс потребительских цен. В США выйдет отчет об исполнении федерального бюджета. В России главным событием конца недели будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке - ожидается, что она будет сохранена на текущем уровне, но важны будут комментарии регулятора. Сохранение ставки будет нейтральным сценарием с точки зрения влияния на рынок акций. Кроме того, в пятницу "Норильский никель" представит финансовую отчетность по МСФО за 2022 год.

С учетом фактора пятницы, когда активность покупателей обычно сдержанная, штурм отметки 2300 пунктов по индексу МосБиржи может быть отложен на следующую неделю. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 февраля - 2185-2305 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в четверг рынок акций РФ несколько успокоился после новостей о возможном однократном добровольном взносе ряда крупных компаний в госбюджет, так как в правительстве РФ разъяснили, что эта мера распространится далеко не на все крупные предприятия, получившие повышенную прибыль в 2022 году, хотя и не уточнили, о каких из них идет речь.

Среди лидеров роста в четверг отметились акции "Ашинского металлургического завода" (+9,3%), видимо, в связи с тем, что инвесторы опасаются отказа крупных корпораций от дивидендов из-за добровольного взноса в бюджет и перекладываются в акции надежных эмитентов средней и малой капитализации. Также заметно подорожали акции банка "Санкт-Петербург" (+6,9%) в связи с осуществляемой программой обратного выкупа акций на бирже. В то же время в ряде низколиквидных акций "второго эшелона" произошел мощный обвал после ралли предыдущих дней - откатились бумаги "Мостотреста", МКФ "Красный Октябрь", "Русснефти".

В пятницу, 10 февраля, индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, для индекса МосБиржи пока актуальной остается поддержка на уровне 2255 пунктов, что сохраняет в силе восходящий тренд. Следующий значимый диапазон для индекса - 2330-2420 пунктов.

На глобальном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Нефть Brent просела на фоне локальной фиксации прибыли после волны роста. Несмотря на сохраняющуюся в целом "ястребиную" риторику со стороны ФРС США в отношении монетарной политики, рынки надеются на скорое прекращение повышения ставки по федеральным фондам. Индекс S&P 500 остается в восходящем тренде, следующей значимой областью сопротивления выступает область 4230-4330 пунктов, полагает Линчик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции банка "Санкт-Петербург" (+6,9%, до 119,56 рубля; максимум дня - 134,51 рубля) в четверг обновили пик с 2011 года на фоне продолжения программы обратного выкупа акций; ближайшие сопротивления для котировок находятся у 120 руб. и 137 руб.

Госдума приняла закон о выведении "Газпрома" и его дочерних компаний из-за под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ, что поддержало бумаги эмитента, которые в целом торгуются в рамках краткосрочного диапазона.

Сбербанк в четверг сообщил об увеличении чистой прибыли по РСБУ в январе 2023 года почти на 10%, что, однако, было встречено рынком нейтрально. Отчетность за 2022 год по МСФО (скорее всего, в адаптированном формате) эмитент может опубликовать 9 марта.

Индекс Мосбиржи закрепился выше сопротивления 2255 пунктов. Не исключено, что до появления подробностей о добровольных корпоративных взносах в бюджет РФ, о которых было объявлено накануне, рублевый сегмент российского рынка будет стремиться к повышению, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, отчетность Сбербанка за январь не особо впечатлила рынок, но новости о дивидендах обнадежили инвесторов. Впрочем, в свете обсуждения добровольных взносов в бюджет РФ из сверхприбыли крупных компаний любые потенциальные крупные заработки корпораций могут так и не дойти до акционеров, полагает аналитик.

Новости по "Газпрому" были однозначно позитивными - Госдума утвердила закон об освобождении компании и ее дочерних структур от уплаты повышенного налога на экспорт СПГ. Кроме того, согласно документу Минэнерго РФ, Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение будет направлено в Госдуму для ратификации. С целью его реализации будет построен трансграничный газопровод, который берет свое начало на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае, без включения самой стартовой станции и ГИС. "Газпром" будет заниматься проектированием, строительством и эксплуатацией участка на российской территории, а на китайской - CNPC. В соглашении говорится о том, что стороны поощряют расчеты в национальных валютах, отмечает Кочетков.

ЦБ РФ 10 февраля проведет заседание по ставке, пока изменений в денежной политике не ожидается. Ранее ЦБ РФ регулярно подчеркивал, что стабильный рубль играет одну из важнейших ролей в снижении инфляции. Соответственно, текущее ослабление рубля может вызвать обеспокоенность регулятора, полагает аналитик.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1%) и США (индексы прибавляют 0,4-0,7% во главе с Nasdaq).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 196 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 183 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тыс.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг просели после 3-дневного роста. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $83,45 за баррель (-1,9% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $76,89 за баррель (-2% и +1,7% накануне).

В среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января после локальной коррекции на статистике об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей (ожидался рост на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже раллировали акции Росбанка (+43,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+39,4% и +30,4% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+26,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (+13,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+9,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9,3%, объем торгов превысил 5,39 млрд рублей), VEON (+8,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+8,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+7,3%), банка "Санкт-Петербург" (+6,9%).

Мосбиржа с 9 февраля ограничила потолок роста с 40% до 10% для ряда малоликвидных бумаг: МКФ "Красный Октябрь", ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Белона" и "Мостотреста", что вызвало коррекцию в этих бумагах после ралли предыдущих дней.

В итоге подешевели акции "Мостотреста" (-35%), "Белона" (-29%), МКФ "Красный Октябрь" (-27,3% и -31,3% "префы"), "МГТС" (-21,6% и -26,3% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-20,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-8,5%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (-7,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,72 млрд рублей (из них 16,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,48 млрд рублей на акции "Северстали").