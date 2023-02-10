Газпромбанк ждет сохранения высоких дивидендов в России в 2023 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Газпромбанк ожидает сохранения высокого уровня дивидендных выплат на российском рынке в 2023 году, говорится в обзоре департамента анализа рыночной конъюнктуры банка.

"С учетом компаний, которые могут вернуться к выплате дивидендов в текущем году, дивидендная масса может составить 3,7 трлн рублей, что соответствует доходности рынка на уровне 10,5%. Из этой суммы 2,7 трлн рублей приходится на компании, не прекращавшие выплаты в 2022 году: основной объем - 2,4 трлн рублей - будет выплачен нефтегазовым сектором", - делятся своими прогнозами аналитики.

Эксперты допускают возвращение к выплатам дивидендов представителей финансового и металлургического секторов, а также ряда компаний из потребительского сектора и сектора недвижимости.

В топ компаний по уровню дивидендной доходности в 2023 году, согласно прогнозам банка, входят "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром" (доходности 17-19%), а также ПАО "МТС" и "ОГК-2" (с доходностью 14%). Среди эмитентов, которые могут возобновить выплаты, наиболее высокую доходность можно ожидать от Etalon, Globaltrans и "Русагро" (15-17%).

Как напоминают аналитики, общая сумма выплаченных дивидендов в 2022 году составила 3,8 трлн рублей, что сопоставимо с результатом 2021 года (3,3 трлн рублей). Этому способствовали значительные выплаты экспортеров на фоне высоких цен на сырье и слабости национальной валюты в 2021 году.