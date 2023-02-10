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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Китае в январе объем нового банковского кредитования достиг рекорда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - в Китае в январе объем нового банковского кредитования в национальной валюте увеличился до рекордных 4,9 трлн юаней ($721,8 млрд) по сравнению с 1,4 трлн юаней месяцем ранее, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

В январе 2022 года показатель составлял 922,7 млрд юаней.

При этом аналитики прогнозировали, что объем кредитования составит в прошлом месяце 4 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в январе вырос на 12,6% в годовом выражении - до 273,81 трлн юаней. Эксперты ожидали повышения на 11,6% после подъема на 11,8% в декабре.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) поднялся до 5,98 трлн юаней с 1,31 трлн юаней в декабре. Предполагался подъем до 5,4 трлн юаней.

Денежная масса М0 (находящиеся в обращении наличные денежные средства) увеличилась на 7,9% и составила 11,46 трлн юаней.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) повысился на 6,7% за год и составлял на конец января 65,52 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец прошлого месяца был на 12,4% больше, чем годом ранее.

Китай Народный банк Китая
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