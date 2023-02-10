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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Расходы американцев по банковским картам в январе выросли на 5,1%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года расходы домохозяйств США по кредитным и дебетовым картам выросли на 5,1% в годовом выражении после роста на 2,2% в декабре, говорится в обзоре Bank of America Institute. Об этом сообщает MarketWatch.

В январе 2022 года на потребрасходы негативно повлияла вспышка коронавируса. Также сильный рост может объясняться тем, что американцы активно покупали товары на распродажах после праздников.

На повышение потребрасходов также повлиял рост минимальных зарплат и пособий в ряде штатов, а также устойчивый рост занятости.

США Bank of America Institute
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