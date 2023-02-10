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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Мосбиржа ограничила максимальное отклонение цен заявок на акции Росбанка уровнем в 10%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) продолжает снижать уровень риск-параметра PcH_max для низколиквидных акций с высокой волатильностью котировок, с 13 февраля верхнее максимальное значение отклонений цен заявок в течение дня для обыкновенных акций Росбанка уменьшается до 10% с 40%, сообщается на сайте "Московской биржи".

Цена акций Росбанка в течение 9-10 февраля увеличилась в 1,9 раза при дневных объемах торгов около 34 млн рублей.

Днем раньше до 10% был снижен риск-параметр PcH_max для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Красный Октябрь", обыкновенных акций ПАО "ЧКПЗ", ПАО "Мостотрест", ОАО "Белон".

До этого Мосбиржа обратилась к инвесторам в связи с высокой волатильностью в ряде инструментов рынка акций, обратив их внимание на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений.

МосБиржа Национальный клиринговый центр НКЦ Росбанк
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