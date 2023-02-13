Девелопер "ЮгСтройИнвест" стал владельцем ростовской компании "Аэропортов регионов"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Специализированный застройщик-1 "ЮгСтройИнвест-Дон" (ООО "СЗ-1 "ЮСИ-Дон") стало владельцем 100% долей в уставном капитале ООО "Аэро-Сити" (структура "Аэропортов регионов"). Такие

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 9 февраля 2023 года.

В ЕГРЮЛ также внесены данные об обременении доли "ЮСИ-Дон". Залогодержателем доли застройщика выступает АО "Ростоваэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов").

ГК "ЮгСтройИнвест" планирует застроить часть территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Компания будет реализовывать комплексное развитие территории.

Освоение территории старого аэропорта должно начаться в 2023 году. Там планируют построить 1,6 млн кв. метров жилья, а также объекты деловой и социальной инфраструктуры.

Старый ростовский аэропорт был закрыт в марте 2018 года, через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию нового аэропорта "Платов", который построен группой "Ренова" и управляется ее аэропортовым холдингом "Аэропорты регионов".

Областные власти ранее отмечали, что "Ренова" разработала бизнес-план застройки территории старого аэропорта с объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Региональные чиновники не исключали, что застройщиком территории может стать сама "Ренова".

Также сообщалось, что правительство Ростовской области намерено выкупить у собственников здания и земельные участки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Василий Голубев. Земельные участки и недвижимость будут изъяты для "реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований "Город Ростов-на-Дону" и "Аксайское городское поселение".

Размер возмещения за земельные участки и недвижимость будет соответствовать рыночной стоимости объектов. Плательщиком выступит правительство региона.

Большинство объектов (по площади) принадлежат ООО "Аэро-Сити", по количеству объектов лидирует АО "Ремэнергомеханизация" (Москва, учредитель - Росимущество), также в числе собственников - ООО "Лукрум" (Москва), ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" (находится в стадии ликвидации), индивидуальный предприниматель Роман Ремизов (основной вид деятельности - операции с недвижимым имуществом).

"ЮгСтройИнвест" был создан в 2003 году, это одна из крупнейших строительных компаний юга России. Сейчас она строит объекты в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

ООО "СЗ-1 "ЮСИ-Дон" зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, 60% долей принадлежат ООО "Строительное управление - 8 "ЮгСтройИнвест" (ООО "СУ-8 "ЮСИ"), еще 40% владеет Татьяна Анашкина. ООО "СУ-8 "ЮСИ" зарегистрировано в 2012 году в Ставрополе. 100% долей в уставном капитале принадлежит Алексею Иванову.