Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Девелопер "ЮгСтройИнвест" стал владельцем ростовской компании "Аэропортов регионов"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Специализированный застройщик-1 "ЮгСтройИнвест-Дон" (ООО "СЗ-1 "ЮСИ-Дон") стало владельцем 100% долей в уставном капитале ООО "Аэро-Сити" (структура "Аэропортов регионов"). Такие

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 9 февраля 2023 года.

В ЕГРЮЛ также внесены данные об обременении доли "ЮСИ-Дон". Залогодержателем доли застройщика выступает АО "Ростоваэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов").

ГК "ЮгСтройИнвест" планирует застроить часть территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Компания будет реализовывать комплексное развитие территории.

Освоение территории старого аэропорта должно начаться в 2023 году. Там планируют построить 1,6 млн кв. метров жилья, а также объекты деловой и социальной инфраструктуры.

Старый ростовский аэропорт был закрыт в марте 2018 года, через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию нового аэропорта "Платов", который построен группой "Ренова" и управляется ее аэропортовым холдингом "Аэропорты регионов".

Областные власти ранее отмечали, что "Ренова" разработала бизнес-план застройки территории старого аэропорта с объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Региональные чиновники не исключали, что застройщиком территории может стать сама "Ренова".

Также сообщалось, что правительство Ростовской области намерено выкупить у собственников здания и земельные участки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Василий Голубев. Земельные участки и недвижимость будут изъяты для "реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в границах муниципальных образований "Город Ростов-на-Дону" и "Аксайское городское поселение".

Размер возмещения за земельные участки и недвижимость будет соответствовать рыночной стоимости объектов. Плательщиком выступит правительство региона.

Большинство объектов (по площади) принадлежат ООО "Аэро-Сити", по количеству объектов лидирует АО "Ремэнергомеханизация" (Москва, учредитель - Росимущество), также в числе собственников - ООО "Лукрум" (Москва), ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" (находится в стадии ликвидации), индивидуальный предприниматель Роман Ремизов (основной вид деятельности - операции с недвижимым имуществом).

"ЮгСтройИнвест" был создан в 2003 году, это одна из крупнейших строительных компаний юга России. Сейчас она строит объекты в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

ООО "СЗ-1 "ЮСИ-Дон" зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, 60% долей принадлежат ООО "Строительное управление - 8 "ЮгСтройИнвест" (ООО "СУ-8 "ЮСИ"), еще 40% владеет Татьяна Анашкина. ООО "СУ-8 "ЮСИ" зарегистрировано в 2012 году в Ставрополе. 100% долей в уставном капитале принадлежит Алексею Иванову.

ЮгСтройИнвест Аэропорты регионов Ростов-на-Дону Аэро-Сити ЮСИ-Дон Платов Ренова Татьяна Анашкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

"КАМАЗ" к осени планирует увеличить темп сборки до 220 грузовиков в сутки

ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Politico сообщило о планах ЕС включить в новый пакет санкций четыре банка РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });