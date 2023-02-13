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Британский фондовый индекс FTSE 100 обновил рекорд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы выросли в понедельник, при этом британский индекс FTSE 100 обновил исторический максимум.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,9% и достиг 462,03 пункта.

Позитивной новостью для инвесторов стал ежеквартальный прогноз Еврокомиссии.

В нем прогнозируется, что ВВП еврозоны в текущем году будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Однако прогноз остается слабым, поскольку инфляция и резкое повышение процентных ставок, как ожидается, окажут негативное влияние на экономическую активность.

ЕК улучшила оценку роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,9% с предполагавшихся в ноябре 0,3%. Прогноз на 2024 год остался на уровне 1,5%.

Германский индикатор DAX за день увеличился на 0,6%, французский САС 40 - на 1,1%, испанский IBEX 35 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%.

FTSE 100 вырос на 0,8% и составил на закрытие 7947,6 пункта.

"Вновь выше отметки 7900 пунктов. FTSE 100 продолжает наращивать достижения последних месяцев, но ситуация так же хрупка, как изысканная фарфоровая чашка, - отмечает инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд. - Неожиданно сильные экономические данные из США - это хорошие новости, которые могут оказаться плохими, если они заставят ФРС пойти дальше с повышением процентных ставок".

В число лидеров подъема котировок на британском рынке в понедельник вошли акции производителя потребительских товаров Unilever, подорожавшие на 3,1%, инвестфонда Pershing Square - на 2,6%, производителя меди Antofagasta и страховщика abrdn - на 2,2%.

Бумаги телекоммуникационной Vodafone подорожали на 2,1% после того, как медиакомпания Liberty Global сообщила о покупке 4,9%-ной доли в ней.

Цена акций шведской Saab, которая производит истребители, взлетела почти на 10% после заявления властей Индии о наращивании военного бюджета, сообщает Trading Economics.

Стоимость бумаг косметической фирмы L'Oreal повысилась на 3,4% после того, как аналитики Stifel и Berenberg улучшили рекомендации для них.

Кроме того, достаточно сильно подорожали акции шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB (+4,5%) и британского ритейлера THG (+4,2%).

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