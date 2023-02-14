Инфляция в США в январе замедлилась до 6,4%, но превысила прогноз

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце ускорились до 8,7% с 7,3% в декабре, в том числе бензин подорожал на 1,5% (месяцем ранее он подешевел на ту же величину). При этом подъем стоимости электроэнергии замедлился до 11,9% с 14,3%.

Стоимость продуктов питания в январе поднялась на 10,1% после повышения на 10,4% месяцем ранее. Подержанные автомобили подешевели на 11,6% (в декабре их цена упала на 8,8%).

Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% относительно предыдущего месяца (согласно пересмотренным данным, в декабре рост составлял 0,1%). Это максимальный подъем за последние три месяца. Он обусловлен, в том числе, подорожанием продуктов, бензина и природного газа.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Сильный подъем данного показателя может говорить о том, что инфляция в стране не ослабеет так скоро, как всем бы хотелось.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 5,6% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 5,5%, рост второго совпал с прогнозом. В декабре подъем составлял 5,7% за год и 0,4% за месяц.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 21-22 марта.