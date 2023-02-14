Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Рене Фазель, ныне гражданин России, стал совладельцем "Алма Холдинга" вместе с "Волга груп агро"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации хоккея (International Ice Hockey Federation, IIHF) Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок.

По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО "Алма Холдинг". До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% - у "Волга груп агро", входящей в "Волга груп" предпринимателя Геннадия Тимченко.

В "Алма Холдинге" вопросы переадресовали к акционерам, а в "Волга груп" "Интерфаксу" заявили, что изменения в партнерской структуре не комментируют.

О том, что иностранные инвесторы ищут покупателя на свою долю в "Алма Холдинге", "Коммерсантъ" писал в апреле 2022 года, вскоре после введения жестких антироссийских санкций из-за событий на Украине.

Фазель родился в 1950 году в Швейцарии, в 1994-2021 годах он возглавлял IIH. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности - деятельность в области спорта прочая) Фазель внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.

"Алма" занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. В августе 2017 года "Алма продакшн" ввела в Абинском районе Краснодарского края комплекс по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов. Инвестиции составили 1 млрд руб., были вложены как собственные, так и заемные средства. В рамках проекта построено фруктохранилище мощностью единовременного хранения 6,8 тысячи тонн (состоит из 24 холодильных камер длительного хранения с регулируемой газовой средой), сортировочная линия мощностью до 12 тонн в час и две упаковочные линии производительностью 5 тонн в час каждая.

Компания заявляла о планах построить второе фруктохранилище мощностью 6,5 тысячи тонн и инвестировать в проект до 600 млн рублей.