Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля повышена на 4,1%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля повышена до 4 тыс. 653,5 рубля с 4 тыс. 496,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Рост составил 4,1%.

Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 209,1 рубля с 3 тыс. 175,2 рубля, на кукурузу - до 1 тыс. 670 рублей с 1 тыс. 505,7 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $306,2 за тонну на пшеницу ($307,2 неделей ранее), $261,1 - на ячмень ($264), $230 - на кукурузу ($229,8).

Новые пошлины будут действовать по 21 февраля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.