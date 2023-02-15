Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq показал рост.

Трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Штатах в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре.

Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Между тем показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше, в случае которых индикатор S&P 500 упал бы на 2,5%, отмечают эксперты JPMorgan.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.

Трейдеры также продолжали оценивать квартальные результаты компаний.

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 44%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания. Акции компании выросли на 4%.

Акции Coca-Cola Co. подешевели на 1,7%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 16%, но увеличил выручку на 7%.

Котировки акций Palantir Technologies Inc. увеличились на 21,2%. Поставщик решений для работы с большими данными впервые в своей истории завершил квартал с чистой прибылью.

Акции Cleveland-Cliffs подорожали на 1,5%, хотя крупнейший в Северной Америке производитель железорудных окатышей завершил четвертый квартал с чистым убытком, при этом выручка оказалась хуже ожиданий.

Бумаги Tesla Inc. выросли на 7,5%. Группа работников американского производителя электромобилей планирует объединиться в профсоюз, добиваясь повышения заработной платы и ослабления корпоративного контроля, сообщает агентство Bloomberg.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшился на 0,46% и составлял 34089,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,03% - до 4136,13 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,57% и достиг 11960,15 пункта.