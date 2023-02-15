Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на негативные внешние сигналы

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен, несмотря на отрицательную динамику нефтяных котировок и фондовых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,89 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,55 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,8 коп. - до 10,785 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль практически игнорирует внешние настроения: индексы мировых рынков капитала в основном снижаются, как и цены на нефть. Поддержку нацвалюте могло оказать желание инвесторов зафиксировать прибыль, продав валютную выручку по высокому курсу в преддверии февральского налогового периода.

Вместе с тем инвесторы ожидают начала действия в странах ЕС механизма корректировки газового рынка. С 15 февраля "потолок" цен на газ составит 180 евро за 1 МВт.ч.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,52 за баррель, что на 0,68% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,55%, китайский CSI300 снижается на 0,43%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%, южнокорейский Kospi - на 1,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,97%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,4%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq показал рост.

Трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Штатах в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Между тем показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше, в случае которых индикатор S&P 500 упал бы на 2,5%, отмечают эксперты JPMorgan.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.