Транзитная заявка "Газпрома" через Украину выросла до 36 млн кубометров

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину выросла до максимального значения за последний месяц (с 15 января).

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 35,8 млн куб. м. Заявка на вторник составляла 30,8 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", объяснив, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. "Газпром" считает, что нет оснований для форс-мажора, как и нет препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 65,66% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 13 февраля запасы сократились на 0,45 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, за первые дни февраля показатель почти такой же. При этом все сильнее сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за прошлые сутки прибавил чуть больше процента, закрывшись на уровне $592 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $639; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $582.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. За очередную отчетную неделю (закончилась 3 февраля) резервы сократились на 6,1 млрд куб. м. Впервые с начала года недельный отбор превысил средний за последние пять лет показатель.

Текущий уровень резервов составляет 49%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в стране обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходования энергоресурсов на отопление. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, в результате чего на внутреннем рынке остается газ, который по плану должен был пойти на экспорт.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м. Это на 8% ниже среднего уровня за пять лет.