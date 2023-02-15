В центре Петербурга три ТЭЦ перестроят в общественно-деловые пространства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" подготовил проекты реновации территорий теплоэлектроцентралей в историческом центре Петербурга, на этих площадках появятся общественно-деловые зоны. Об этом сообщила пресс-служба компании после встречи председателя правления Алексея Миллера и губернатора города Александра Беглова.

"В связи с проводимой компанией работой по созданию современных, энергоэффективных генерирующих мощностей для надежного обеспечения города электроэнергией и теплом, выработавшее свой ресурс оборудование станций Центральной ТЭЦ выводится из эксплуатации. На освобождающихся площадках предполагается создание общественно-деловых зон, включающих образовательные, культурные и спортивные пространства, детские центры, места для работы и отдыха", - говорится в пресс-релизе.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что речь о трех площадках Центральной ТЭЦ: ЭС-1, ЭС-2 и ЭС-3.

На Электростанции №1 на Обводном канале в 2017 году введена новая очередь, под редевелопмент будет выводиться старая часть, которая выходит на Обводный канал. На ЭС-2 на Новгородской улице сейчас строится новая котельная, которая в 2024 году заместит старую часть; территория старой части - под редевелопмент. ЭС-3 в 2017 году выведена из эксплуатации и работает как насосно-перекачивающая станция - вся территория под редевелопмент.

Проекты предполагают создание общественно-деловых зон, в которых будут образовательные, культурные и спортивные пространства, коворкинги, детские центры, зоны досуга и отдыха для жителей и гостей города. Уже разработаны проекты архитектурно-градостроительного облика, выполнено функциональное зонирование территорий, добавил собеседник "Интерфакса".