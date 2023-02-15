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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Главы ведущих банков США начали с осторожным оптимизмом смотреть на экономику страны

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры крупнейших банков Уолл-стрит в последние дни дали более оптимистичные оценки перспектив американской экономики по сравнению с предыдущими прогнозами, пишет Financial Times.

В частности, теперь банкиры видят более высокую вероятность того, что Федрезерву удастся обеспечить так называемую мягкую посадку, то есть побороть высокую инфляцию, при этом сумев избежать рецессии.

"Консенсус среди руководителей компаний немного сместился в более позитивную сторону. Теперь ожидается, что просадка экономики будет мягче, чем многие ожидали полгода назад", - сказал глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон во вторник в ходе мероприятия, организованного Credit Suisse.

Положительный тон также преобладал в выступлении руководителя Bank of America Corp. Брайана Мойнихэна, который отметил высокую активность потребителей и устойчивость рентабельности средних по размеру капитализации компаний.

"У потребителей есть деньги. У них есть работа, они тратят деньги и берут кредиты", - сказал Мойнихэн на конференции, посвященной финансовым услугам.

Главный финансовый директор Wells Fargo Майкл Сантомассимо также указал на "очень хорошие данные о потребительских расходах".

Такие комментарии контрастируют с заявлениями руководителей банков в прошлом году, когда они выражали серьезную обеспокоенность состоянием экономики США, отмечает FT.

Несмотря на рост оптимизма, основания для опасений сохраняются. В частности, глава Goldman Sachs сказал, что дальнейшая траектория инфляции пока неясна, высокие темпы роста потребительских цен могут наблюдаться довольно долго, что отразится на экономике в целом.

"Думаю, в течение некоторого времени нас ждет более слабый, медленный рост", - заявил Соломон.

США
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