Минфин РФ не рассматривает вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минфин в настоящее время не рассматривает вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Поскольку добыча более чем в два раза выше, чем экспорт, то принятие таких же мер через экспортные пошлины уронило бы экономику добычи сильнее, чем принятые меры. Поэтому движение через НДПИ за счет того, что там больше база, наносит меньший урон экономике добычи нефти. Поэтому не рассматриваем сейчас вопрос отказа от налогового маневра" - сказал Сазанов.