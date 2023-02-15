Проект выпуска оптоволокна в 20 млрд руб. может получить субсидию на четверть кредита

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Инвестпроект АО "Оптиковолоконные системы" (Саранск, портфельная компания "Роснано") по расширению производства оптоволокна в РФ потребует вложения 20 млрд рублей, компания может получить субсидию в размере 25% от привлеченного под него кредита. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам Мантурова, инвестпроект состоит из двух этапов. В частности, для перехода на полный цикл производства оптоволокна планируется построить завод по выпуску заготовок (стеклянных преформ - ИФ) для действующего производства. На втором этапе, "при наличии соответствующего спроса", планируется расширение мощности действующего производства до 10 млн км оптоволокна в год с 4 млн км в настоящее время.

По словам вице-премьера, это позволит удовлетворить не только все потребности российских телеком-операторов в оптоволокне, но и стран ЕАЭС; уже есть соответствующие договоренности с Республикой Беларусь. Он уточнил, что сегодня саранский завод, являющийся единственным в РФ производителем оптоволокна, покрывает практически половину потребности российских телеком-операторов в оптоволокне.

Мантуров сообщил, что инвестпроект планируется реализовывать через механизм кластерной инвестплатформы с использованием льготных заемных средств. Такой подход согласован с собственниками компании, Минцифры, Минэкономразвития, Минфином и институтами развития.

"Учитывая, что ниша оптоволокна - сложная и низкомаржинальная, нужны особые условия финансирования. Во-первых, проект необходимо реализовывать с поддержкой ВЭБа как инициативу общегосударственного значения", - сказал вице-премьер.

"Во-вторых, в рамках инвестплатформы сейчас согласовываем параметры капитальных грантов для подобных низкомаржинальных проектов. В частности, предлагается компенсировать инвестору до 25% кредита", - добавил Мантуров.

Он также сообщил, что в целях гарантирования сбыта отечественного оптоволокна на сегодня установлено обязательное требование использовать отечественное оптоволокно для признания кабелей связи российскими. Кроме того, установлена 80%-я квота на их закупку для компаний с госучастием. В настоящее время ведется работа над введением маркировки, чтобы отслеживать применение оптоволокна кабельными заводами, сказал Мантуров.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе совещания подтвердил готовность госкомпании участвовать в схеме финансирования проекта с условием признания его проектом национального значения. "Мы понимаем, что это важная компетенция на рынке, но в рамках обычной риск-модели поддержан быть не может. Только через статус проекта общегосударственного значения", - сказал он.

В декабре Мантуров сообщал, что для компаний, реализующих стратегические для РФ низкомаржинальные проекты, готовится мера поддержки, предполагающая субсидирование до 25% от привлеченных под них кредитов в течение трёх лет после выхода на серийное производство. Предельный размер субсидии будет ограничен половиной выручки проекта.

Эта мера, по словам замглавы кабмина, предусмотрена кластерной инвестплатформой, в рамках которой предприятиям на этапе капитальных вложений и ещё два года после выхода на серийное производство будут предоставляться кредитные средства по льготной ставке в размере 30% от ключевой ставки плюс 3%. На льготное кредитование в рамках поддержки кластеров смогут рассчитывать проекты стоимостью до 100 млрд рублей. На 2023 год на поддержку проектов в рамках кластерной инвестиционной платформы в федеральном бюджете предусмотрены 5 млрд рублей, говорил вице-премьер.

Предполагается, что для реализации проекта по расширению выпуска оптоволокна будет заключен специнвестконтракт (предполагает установление льготных условий реализации проекта в обмен на создание серийного промпроизводства с использованием современных технологий). О готовности заключить СПИК сообщил в ходе совещания в среду глава республики Мордовия Артем Здунов. "Заключение специального инвестиционного контракта с участием республики существенно облегчит реализацию проекта. Соответствующая заявка готовится", - сказал он, отметив, что "на уровне республики проект будет включен в перечень приоритетных, это обеспечит региональные налоговые льготы".

Президент РФ поддержал реализацию проекта. "Хорошо, сделаем. Нишу закроем еще одну", - сказал Путин.