Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Сельхозорганизации РФ в январе увеличили продажу зерна в 1,8 раза, почти до 5,2 млн т

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в январе этого года реализовали 5 млн 166,3 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года, сообщил Росстат в среду.

В том числе продажа пшеницы выросла на 84,9%, до 3 млн 226,1 тыс. тонн с 1 млн 744,7 тыс. тонн в январе 2022 года, кукурузы - на 40%, до 743,8 тыс. тонн с 528,4 тыс. тонн соответственно.

В то же время продажа масличных культур снизилась на 5,1%, до 902,7 тыс. тонн с 951,6 тыс. тонн в январе прошлого года, в том числе подсолнечника было продано 458,4 тыс. тонн, что на 27,8% меньше, чем в январе прошлого года (634,6 тыс. тонн).

Реализация сахарной свеклы выросла более чем в три раза, до 2,546 млн тонн с 807 тыс. тонн годом ранее.

Скота и птицы (в живом весе) было продано 1 млн 056,3 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в январе 2022 года (993,7 тыс. тонн). В том числе крупного рогатого скота - 87,3 тыс. тонн (на 2,7% больше, 85 тыс. тонн год назад), свиней - 428,7 тыс. тонн (на 8,5% больше, 395,1 тыс. тонн), овец и коз - 2,5 тыс. тонн (на 86,6%, 1,3 тыс. тонн), птицы - 535,7 тыс. тонн (5%, 510 тыс. тонн).

Реализация молока выросла на 6,8%, до 1 млн 599,8 тыс. тонн (1 млн 498 тыс. тонн в январе прошлого года), яиц - на 5,2%, до 2 млрд 915,9 млн штук (2 млрд 772 млн штук).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Минфин РФ не рассматривает вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Евро поднялся выше 80 рублей первые с 25 апреля 2022 года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });