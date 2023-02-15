Сельхозорганизации РФ в январе увеличили продажу зерна в 1,8 раза, почти до 5,2 млн т

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в январе этого года реализовали 5 млн 166,3 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года, сообщил Росстат в среду.

В том числе продажа пшеницы выросла на 84,9%, до 3 млн 226,1 тыс. тонн с 1 млн 744,7 тыс. тонн в январе 2022 года, кукурузы - на 40%, до 743,8 тыс. тонн с 528,4 тыс. тонн соответственно.

В то же время продажа масличных культур снизилась на 5,1%, до 902,7 тыс. тонн с 951,6 тыс. тонн в январе прошлого года, в том числе подсолнечника было продано 458,4 тыс. тонн, что на 27,8% меньше, чем в январе прошлого года (634,6 тыс. тонн).

Реализация сахарной свеклы выросла более чем в три раза, до 2,546 млн тонн с 807 тыс. тонн годом ранее.

Скота и птицы (в живом весе) было продано 1 млн 056,3 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в январе 2022 года (993,7 тыс. тонн). В том числе крупного рогатого скота - 87,3 тыс. тонн (на 2,7% больше, 85 тыс. тонн год назад), свиней - 428,7 тыс. тонн (на 8,5% больше, 395,1 тыс. тонн), овец и коз - 2,5 тыс. тонн (на 86,6%, 1,3 тыс. тонн), птицы - 535,7 тыс. тонн (5%, 510 тыс. тонн).

Реализация молока выросла на 6,8%, до 1 млн 599,8 тыс. тонн (1 млн 498 тыс. тонн в январе прошлого года), яиц - на 5,2%, до 2 млрд 915,9 млн штук (2 млрд 772 млн штук).