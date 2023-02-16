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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ЕИБ предоставит Литве кредит на 1 млрд евро на инвестпроекты

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в среду одобрил предоставление Литве кредита в размере 1 млрд евро на проекты, финансируемые из фондов Европейского союза (ЕС) в 2021-2027 годах, сообщило министерство финансов республики.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, в целом до 2028 года при поддержке ЕС будет инвестировано 7,5 млрд евро. "Эти инвестиции укрепят устойчивость нашей экономики, будут способствовать повышению конкурентоспособности Литвы", - приведены ее слова.

Ранее ЕИБ уже предоставил Литве два подобных кредита: в размере 1,132 млрд евро (на инвестиции в 2007-2013 годах) и на 1,3 млрд евро (на 2014-2020 годы).

ЕИБ Литва
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