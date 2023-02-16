Фондовый рынок США закрылся в плюсе, перейдя к росту в последний час торгов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, причем к росту они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), пишет агентство Bloomberg.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

"Неожиданный скачок розничных продаж поддерживает мнение о том, что Федрезерв останется очень настойчивым в борьбе с инфляцией", - отмечает главный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В то же время отчет о розничных продажах вместе с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что экономика США сохраняет гибкость, говорит директор по исследованиям Janus Henderson Мэтт Перон.

"Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка", - отметил Перон.

Объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует опубликованный в среду доклад ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.

Стоимость бумаг Devon Energy упала на 10,5% по итогам торгов. Нефтегазовая компания зафиксировала 20%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, а ее скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Devon Energy ожидает, что ее добыча в текущем квартале немного уменьшится по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - до 635 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 636 тыс. б.н.э./сут. Аналитики прогнозируют этот показатель на уровне 657,6 тысяч б.н.э./сут.

Бумаги Airbnb Inc. прибавили в цене 13,4%. Американский сервис бронирования жилья увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года до рекордных значений и дал сильный прогноз на текущий квартал.

Квартальные результаты другого интернет-сервиса для путешественников - Tripadvisor Inc. - превзошли ожидания рынка, стоимость акций компании поднялась на 0,3%. Tripadvisor увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,5 раза, до $354 млн, при консенсус-прогнозе рынка в $344,2 млн. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,16 на акцию, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $0,04 на акцию. При этом Tripadvisor рассчитывает, что в 2023 году рост ее показателей продолжится.

Стоимость бумаг Roblox взлетела на 26%. Чистый убыток разработчика онлайн-платформы видеоигр в четвертом квартале 2022 года увеличился вдвое, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий рынка. В то же время показатель выручки с учетом отложенных поступлений (bookings) вырос и превзошел прогнозы аналитиков.

Акции Kraft Heinz Co. подорожали на 0,6%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку в четвертом квартале на 10% благодаря повышению цен.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 38,78 пункта (0,11%) и составил 34128,05 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 11,47 пункта (0,28%) - до 4147,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,45 пункта (0,92%) и составил 12070,59 пункта.