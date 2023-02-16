Услуги "Первого промоператора" по перевозке продукции "Востсибугля" подорожают на 10%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Закупочная комиссия ООО "Компания "Востсибуголь" (КВСУ, контролируется "Иркутскэнерго" согласовала заключение дополнительного соглашения на перевозку угля в 2023 году с ООО "Первый промышленный оператор" (ППО), говорится в материалах госзакупок.

Стоимость услуг составит 5,865 млрд рублей (7,038 млрд рублей с НДС)

В протоколе КВСУ указывается, что стороны в 2020 году заключили до конца 2025 года договор на организацию железнодорожных перевозок угля для ТЭЦ "Байкальской энергетической компании" ("дочка" "Иркутскэнерго"), согласно которому стоимость может ежегодно изменяться, но "не более, чем на индексацию ставки тарифов (РЖД - ИФ) в соответствии с приказом ФАС России".

Таким образом, как отмечается в документе, плановая стоимость услуг перевозки угля в 2023 году сформирована исходя из утвержденных объемов поставки топлива и уровня индексации в 10%.

Общая стоимость договора до 2025 года, с учетом индексации в этом году, в протоколе не указана.

Ранее сообщалось, что "Востсибуголь" выбрал "Первого промоператора" перевозчиком угля до 2026 года: в 2020 году стороны заключили контракт, рассчитанный на 2021-2025 годы, на перевозку 47,5 млн тонн угля для иркутских ТЭЦ, его ориентировочная стоимость в тот момент составляла 25,5 млрд рублей.

"Первый промышленный оператор" осуществляет перевозки грузов по всей сети железных дорог России и на международных направлениях, в его парке, согласно официальному сайту, находится 10 тыс. полугованов, а также хопперы, думпкары, цементовозы.

"Востсибуголь" – основной поставщик топлива для "Байкальской энергетической компании". В 2021 году КВСУ добыла 13,9 млн тонн угля. Ее основные активы находятся в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском крае и Туве.