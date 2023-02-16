Михаил Белявский возглавил "КИТ Финанс"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректором АО "КИТ Финанс" назначен Михаил Белявский, сообщается в данных ЕГРЮЛ. Он сменил Романа Назарова, проработавшего в этой должности около года.

Белявский работал в JP Morgan, "Атоне", UBS, Goldman Sachs, в 2021-2022 гг. возглавлял управление торговых операций на финансовых рынках банка "Открытие". В "КИТ Финанс" перешел минувшей осенью.

"КИТ Финанс" создан около двадцати лет назад (изначально назывался "Вэб-инвест.ру", "КИТ" - это аббревиатура от "Креативные инвестиционные технологии", до кризиса 2008 года принадлежал Александру Винокурову с партнерами) имеет лицензии на дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами. Является участником торгов на Московской бирже и СПБ бирже.

В ноябре прошлого года владельцем 100% АО "КИТ Финанс" стал экс-глава "Национального клирингового центра" Алексей Хавин.