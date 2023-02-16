Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Михаил Белявский возглавил "КИТ Финанс"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректором АО "КИТ Финанс" назначен Михаил Белявский, сообщается в данных ЕГРЮЛ. Он сменил Романа Назарова, проработавшего в этой должности около года.

Белявский работал в JP Morgan, "Атоне", UBS, Goldman Sachs, в 2021-2022 гг. возглавлял управление торговых операций на финансовых рынках банка "Открытие". В "КИТ Финанс" перешел минувшей осенью.

"КИТ Финанс" создан около двадцати лет назад (изначально назывался "Вэб-инвест.ру", "КИТ" - это аббревиатура от "Креативные инвестиционные технологии", до кризиса 2008 года принадлежал Александру Винокурову с партнерами) имеет лицензии на дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами. Является участником торгов на Московской бирже и СПБ бирже.

В ноябре прошлого года владельцем 100% АО "КИТ Финанс" стал экс-глава "Национального клирингового центра" Алексей Хавин.

КИТ Финанс Михаил Белявский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Нефть Brent подорожала до $85,85 за баррель

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });