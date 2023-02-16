Рубль немного опустился к доллару и евро по итогам четверга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повысились на Московской бирже по итогам торгов четверга, растеряв при этом часть роста первой половины дня; рубль незначительно подешевел к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в том числе сообщений о новых санкциях.

Курс доллара США составил 74,86 руб. в 19:00, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,95 руб., подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,4 копейки - до 77,15 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,5 копейки - до 10,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел на торгах в четверг, стабилизировавшись вблизи апрельских минимумов в ожидании новых драйверов к движению. Давление на рубль продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, приведшие к резкому сокращению экспортных валютных доходов и ухудшению бюджетных показателей.

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 60% от плана на 2023 год (2,925 трлн рублей). Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 г. на 46%. Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и начиная с 13 января в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., начал продавать на рынке китайские юани.

Тем временем, Госдума РФ в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, также принят законопроект о налоговом вычете для "Газпром нефти".

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, обсуждая накануне предстоящий десятый пакет санкций в отношении РФ, рассмотрел 146-страничный список товаров, экспорт которых в РФ планируется запретить, сообщает в четверг европейский портал EUobserver. Десятый пакет санкций в отношении России планируется ввести в конце февраля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что он будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Она оценила этот пакет в 11 млрд евро в год.

Сигнал Банка России по будущей направленности денежно-кредитной политики остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала Набиуллина журналистам в Екатеринбурге.

В этом году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (10 февраля он оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля. Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен. "Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.

Возможности для системной либерализации мер валютного контроля сейчас нет, ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены, кроме того, сказала журналистам Набиуллина в кулуарах форума.

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало прекращение ее поступления в России (в первую очередь долларов и евро), напомнила глава ЦБ. "Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, как мы делали, когда дополнительно разрешали в рамках $10 тыс. снятие наличных не только в долларах, но и евро. Какие-то нюансы могут быть, но в целом ситуация сохранится", - отметила Набиуллина.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке в январе 2023 года оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), но объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 млрд рублей с 725 млрд рублей в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Основными покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО. Они в январе сократили покупки валюты до 320,4 млрд рублей с 567 млрд рублей в декабре.

Физические лица на валютном рынке также выступали нетто-покупателями, купив в январе валюту на 111,3 млрд рублей (154,2 млрд рублей в декабре). Так, на биржевом рынке они приобрели валюту на 100,5 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 10,8 млрд рублей. "Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что спрос и предложение валюты на рынке в январе были сбалансированы на небольших уровнях: в январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до $10 млрд (в декабре 2022 года - $15,7 млрд) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, пояснил регулятор.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков, в четверг во второй половине дня пара "доллар-рубль" стабилизировалась в узком диапазоне 74,7-74,9 руб. доллар после продолжительного роста с конца января подошел к уровню сопротивления 75 руб., который пока не может преодолеть. "Причинами ослабления российской валюты стали ухудшение торгового баланса и рост дефицита бюджета РФ, опасения из-за нового 10-го пакета санкций от ЕС и США. Американский доллар укрепляется к основным мировым валютам из-за ожидания более жесткой политики ФРС США, вызванной продолжающимся ростом инфляции и выходом сильных данных по рынку труда и розничным продажам. В последние дни наблюдается значительный дефицит долларов на денежном рынке Московской биржи. Однодневные ставки РЕПО выросли с 0,15% до 4-5%, а свопа на пару "доллар-рубль" - упали с 7% до 1%. Это может быть свидетельством значительного ухода долларовой ликвидности с российского рынка, вызванного опасением внесения крупных российских игроков в американский "черный список". Если это предположение окажется правдой, то через некоторое время спрос на валюту вернется к норме и пара доллар-рубль может снова приблизиться к 70 руб.", - говорит Кульков.

"Снижение нацвалюты идет уже две недели, обострились геополитический фон и опасения по бюджету. С одной стороны, участники валютного рынка вспоминают события прошлого года и видят накал обстановки на приграничных территориях, и скоро России угрожают очередным пакетом санкций. С другой стороны, снижение экспортных потоков приводит к падению доходной части бюджета, а импортные поставки активно восстановились, при том что федеральные расходы значительно возросли. В итоге валютный рынок переживает очередную волну ослабления рубля на фоне совокупности множества факторов. А драйверы поддержки: восстановление нефтяных цен и постепенное сужение спреда Urals и Brent, продажи юаня из ФНБ и ужесточение риторики ЦБ по ставке, - пока отходят на второй план. Но это вопрос перспектив. Технически накануне отработаны ранее обозначенные уровни сопротивления по инвалютам. Учитывая высокую нервозность торгов и инерционность биржевых инструментов, в моменте инвалюты могут быть и выше, но напряжение нарастает, после чего обычно и бывает успокоение. Доллар США в среду достиг динамического сопротивления по паре "доллар-рубль" на 74,5. Логично, что с течением времени динамика курса поднимает сопротивление чуть выше, и уже планкой выступает область 75 руб. Евро все-таки дотянулся к 80 по паре "евро-рубль". Очередная волна роста в глобальном долларе способна быстро надавить на евро, и у нас это скажется в более активном ослаблении евро против рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Цены на нефть слегка снижаются вечером в четверг после такого же небольшого повышения ранее в ходе торгов. Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако существенный рост запасов в США сдерживает подъем цен.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,16% - до $85,24 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,11% - до $78,5 за баррель.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 февраля на 55,61 копейки, до 74,7638 руб., и увеличил курс евро на 41,1 копейки, до 79,9764 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 56,31 копейки по отношению к среде и составил 74,7775 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,042 копейки и составил 74,7712 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 395,964 млн, из которых $488,485 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $907,479 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 46,88 копейки, до 79,9719 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 40,16 копейки, поднявшись до 79,9689 руб. Объем торгов евро составил EUR803,74 млн, из которых EUR287,995 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR515,745 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,33% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,53% и 7,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 8,33% и 8,53% годовых соответственно.