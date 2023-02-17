Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в четвертом квартале увеличил выручку на 26% и повысил размер годовых дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 2,99 млрд евро с 2,38 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 23%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 2,81 млрд евро.

Во Франции продажи увеличились почти на 24%, до 311 млн евро, в остальных европейских странах - на 3,8%, до 413 млн евро. Продажи в Японии выросли на 4,6%, до 279 млн евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 28,3%, до 1,314 млрд евро. В Северной и Южной Америке продажи взлетели на 56% - до 620 млн евро.

По итогам всего 2022 года выручка достигла 11,6 млрд евро по сравнению с 8,98 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль компании в минувшем году увеличилась до 3,37 млрд евро с 2,45 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль поднялась до 4,7 млрд евро с 3,5 млрд евро, при этом операционная маржа достигла рекордного уровня и составила 40,5%.

Hermes выплатит дивиденды за 2022 года на уровне 13 евро на акцию против 8 евро на акцию по итогам предыдущего года.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в пятницу дешевеют на 0,8%.