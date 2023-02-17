Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов
Фото: Matthew Lloyd/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в четвертом квартале увеличил выручку на 26% и повысил размер годовых дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка подскочила до 2,99 млрд евро с 2,38 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 23%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 2,81 млрд евро.

Во Франции продажи увеличились почти на 24%, до 311 млн евро, в остальных европейских странах - на 3,8%, до 413 млн евро. Продажи в Японии выросли на 4,6%, до 279 млн евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 28,3%, до 1,314 млрд евро. В Северной и Южной Америке продажи взлетели на 56% - до 620 млн евро.

По итогам всего 2022 года выручка достигла 11,6 млрд евро по сравнению с 8,98 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль компании в минувшем году увеличилась до 3,37 млрд евро с 2,45 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль поднялась до 4,7 млрд евро с 3,5 млрд евро, при этом операционная маржа достигла рекордного уровня и составила 40,5%.

Hermes выплатит дивиденды за 2022 года на уровне 13 евро на акцию против 8 евро на акцию по итогам предыдущего года.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в пятницу дешевеют на 0,8%.

Hermes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

К российскому аналогу SWIFT подключились 469 участников, в том числе 115 нерезидентов

Акции инвестбанка China Renaissance рухнули на пропаже председателя совета директоров

Акции инвестбанка China Renaissance рухнули на пропаже председателя совета директоров

Uniper потерял контроль над "Юнипро"

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Международный инвестиционный банк теряет еще одного европейского акционера - Болгарию

Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });