В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

Это связано с повышенной убыточностью по таким договорам

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность выделения транспортных средств, используемых в каршеринге, в отдельную группу при тарификации ОСАГО в связи с повышенной убыточностью по таким договорам, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, ЦБ направил письма об этом в Минтранс и в Минфин.

Причина обращения ЦБ в ведомства - результаты, полученные в ходе анализа статистических данных по договорам ОСАГО, сказал источник, ссылаясь на содержание писем ЦБ: "Анализ регулятора показывает необходимость выделения в отдельную тарифную категорию транспортных средств, сдаваемых в краткосрочную аренду в рамках каршеринга. Многочисленность и высокая аварийность делает страхование ответственности владельцев данной категории транспортных средств социально значимым".

Предпосылки для выделения в тарифах ОСАГО группы каршеринга есть, отметил он. Так, законом об ОСАГО предельные размеры базовых ставок страховых тарифов в "автогражданке", а также их минимальные и максимальные значения устанавливаются регулятором "в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей транспортного средства, собственника транспортного средства, а также от назначения - целей использования автомобиля".

Однако сейчас выделить такую тарифную группу невозможно на практике, поскольку "на законодательном уровне понятие "каршеринг" не установлено, отсутствуют даже требования к учету таких транспортных средств", продолжил собеседник агентства. Поэтому ЦБ предложил дополнить федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" соответствующими положениями.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что в письмах ЦБ отмечает отсутствие законодательно установленных требований к каршерингу, что приводит к перекрестному субсидированию, когда из-за недотарификации по этой категории транспортных средств благополучные водители вынуждены доплачивать за убыточных из группы каршеринга при оплате договоров ОСАГО, что несправедливо и противоречит закону об ОСАГО.

Минтранс видит препятствия в формальном выделении группы каршеринга из других категорий автомобильного транспорта, поскольку это понятие определяет не характеристики транспортных средств, но услугу по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа (краткосрочной аренды, услуга регулируется статьями 642-644 ГК). Это означает, что регулирование вопроса о каршеринге не входит в компетенцию ведомства. Такой ответ Минтранс дал на запрос ЦБ.

Сейчас "тема выделения группы каршеринга для проведения мониторинга в рамках ОСАГО находится на рассмотрении заинтересованных ведомств для выработки консолидированной позиции", заключил источник агентства.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, комментируя тему "Интерфаксу", сообщил, что по группе автомобилей каршеринга "очень высокая частота страховых событий в ОСАГО, примерно в пять раз выше средней по стране. Отдельного тарифного коридора по каршерингу нет (вводить его может только Банк России"). Глава РСА отметил, что страховое сообщество также пока не выработало единого подхода к оценке влияния возможных тарифных корректировок в группе каршеринга на ценообразование в сегменте страхования юрлиц по ОСАГО.