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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Нетто-покупка иноинвесторами акций компаний КНР в январе достигла рекордных $27,7 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года нетто-покупка иностранными инвесторами акций китайских компаний достигла рекордных $27,7 млрд, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление валютного контроля (SAFE).

Иностранный капитал активно участвует в фондовом рынке материкового Китая на фоне восстановления экономики страны, заявил замглавы SAFE Ван Чуньин.

Чистая покупка иностранной валюты коммерческими банками Китая в январе составила $2,5 млрд. Финансовые организации приобрели валюту на сумму $175,3 млрд, в то время как продажи составляли $172,8 млрд.

Как отметил Ван Чуньин, привлекательность активов в китайских юанях растет, что обусловлено хорошими долгосрочными фундаментальными показателями экономики.

Китай SAFE Ван Чуньин
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