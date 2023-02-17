Bank of America ждет падения S&P 500 до 3800 пунктов к началу марта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America прогнозируют падение фондового индекса S&P 500 до 3800 пунктов к началу марта, сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз банка.

По итогам торгов в четверг значение индекса составляло 4090,41 пункта, что предполагает падение более чем на 7%.

"Неспособность индекса S&P 500 преодолеть потолок в 4200 пунктов означает падение до 3800 пунктов к 8 марта", - заявили аналитики.

По их мнению, начавшееся в 2023 году ралли фондового рынка обречено даже при том, что экономика США может избежать рецессии, несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки.

"Велики риски того, что инфляция останется неизменной на уровне около 5%, что намного выше целевого уровня инфляции ФРС в 2%", - полагает экономист Уолл-стрит Торстен Слок.

По его словам, продолжающийся подъем ставок будет тяжелым для технологических компаний и компаний с высокой долей заемных средств, которые лидировали по темпам роста котировок акций с начала 2023 года.

Представители BofA также ожидают, что второе полугодие будет неустойчивым для рынков и экономики.